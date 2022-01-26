Вашингтон визначився. Американська адміністрація сформулювала свою позицію щодо так званих гарантій безпеки, яких вимагає Росія. Як цей документ коментують у Держдепі? І чи стримає він агресію? Дмитро Анопченко розповість.

В адміністрації Байдена визначилися з відповіддю Москві. Сам документ ніхто ще не бачив, і, найімовірніше, остаточної версії взагалі досі не існує, проте є принципове рішення щодо змісту. США - у відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки - визначать сфери, де Америка може відреагувати на занепокоєність Росії. За даними джерел у дипломатичних колах, це не буде детальне обговорення вимог Москви, але відповідь дадуть письмово, і в ній зафіксують напрямки, у яких Захід (тобто і США, і союзники) можуть розв'язувати проблеми Росії. І водночас - тут же, у цьому ж листі, - розпишуть дії Москви, які турбують Штати і Європу і є неприйнятними. Речник Держдепу у зв'язку з цим коментує, що будь-які кроки мають бути двосторонніми, тобто поступкою Москві ця відповідь не стане.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту США:

Ключовий момент у тому, що жоден із кроків, які ми зробимо, не буде поступкою. Вони мають бути на взаємній основі, а це означає, що російській стороні також доведеться зробити щось, що допоможе зміцнити наші позиції у сфері безпеки.

У Держдепі назвали й питання, щодо яких можуть домовитися з Москвою: насамперед це контроль над озброєнням.

Державний секретар Тоні Блінкен сказав, що так тепер бачить подальший план: Вашингтон надішле Росії відповідь, те саме зробить НАТО, а далі…

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

А потім ми подивимось, як Росія відреагує; чи побачить вона підстави для продовження діалогу; для того, аби йти шляхом дипломатії, що, безумовно, є найкращим для нас курсом.

Як бачите, в Держдепі все ще вважають, що дипломатичне вирішення можливе. А от щодо того, чому все це відбувається навколо України, тут Блінкен має власну версію.

Можливо, це тому, що в міру того, як Україна продовжує йти шляхом реформ, намагається зміцнити власну демократію, взаємодіє з Європою та Заходом, Путін, імовірно, побоюється втратити її безповоротно.

Рада нацбезпеки США офіційно повідомила про найжорсткіші економічні заходи, яких буде вжито в разі вторгнення, тобто фактично в сам момент вторгнення, якщо воно станеться. Це буде обмеження експорту західних високих технологій для російської промисловості. У Радбезі пояснили, що заходи стосуватимуться оборонної та аерокосмічної сфери. Також окремо попередили: Москва заплатить дуже високу ціну, коли спробує обмежити поставки газу до Європи через ситуацію навколо України. Я процитую: "Якщо Росія вирішить використовувати як зброю постачання газу і сирої нафти, це не минеться без наслідків для її економіки".