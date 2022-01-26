Курс доллара достиг рекордного значения за 4 года [ Редактировать ]
На четверг, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару установлен на таком уровне: 28,7984 гривен за 1 доллар (+0,1326 грн). При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,6658 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.
Читайте также, криптовалюта Биткойн в ходе торгов 20 января перешла к быстрому росту, прибавив в стоимости более 3%. На данный момент биткойн торгуется выше отметки 43 200 долларов, Биткоин демонстрировал рост несмотря на взлом криптобиржи Crypto.com.
Кроме того, биткойн и Ethereum столкнулись с серьезным препятствием в начале этого года после полного запрета криптовалют в Китае. Биткойн и Ethereum столкнулись с серьезным препятствием в начале этого года после полного запрета криптовалют в Китае.
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