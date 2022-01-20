Криптовалюта Биткойн в ходе торгов 20 января перешла к быстрому росту, прибавив в стоимости более 3%. На данный момент биткойн торгуется выше отметки 43 200 долларов. Об этом сообщает Coindesk.

Таким образом, рост стоимости криптовалюты находится на отметке в 43 521 доллар за монету. Это выше предыдущего недельного максимума, который был зафиксирован 10 января на отметке 42 980 долларов.

Отмечается, что Биткоин декмонстрирует рост несмотря на взлом криптобиржи Crypto.com. Поддержку ему оказывает более мягкий доллар и высокий уровень риска на всех основных рынках.

Читайте также, в парламент Индии внесли законопроект о запрете всех частных криптовалют и создании национальной цифровой валюты. Ожидается, что документ рассмотрят в течение зимней сессии.

Кроме того, стоимость биткоина обновила исторический рекорд. Его цена поднялась выше 67 000 долларов и это новый максимум, предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 000 долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.