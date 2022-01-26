У Великобританії можуть запровадити санкції особисто проти Путіна [ Редактировать ]
Велика Британія не відкидає запровадження санкцій особисто проти Путіна у разі вторгнення в Україну. Про це заявила очільниця британського МЗС Ліз Трасс.
А прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що веде перемови зі США щодо заборони в Росії системи SWIFT. І наголосив - це може стати для РФ дуже потужним ударом.
Прем'єр також зазначив - у разі агресії Лондон без жодних вагань посилить санкції проти Росії. А якщо Федерація розгорне війська проти України, то, цитую, "багато синів російських матерів не повернуться додому".
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