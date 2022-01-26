У США сніговий грейдер пошкодив 40 авто [ Редактировать ]
Сталося це в штаті Огайо. Спецавтомобіль так інтенсивно відкидав сніг, що заліплював лобове скло машин на зустрічній смузі. Засліплені, вони вдарялись одна об одну і вилітали в кювет.
12 людей зазнали незначних травм. Водія снігоочисної машини відправили здати тест на вміст у крові алкоголю та наркотиків.
І відправили в тимчасову відпустку - на період розслідування.
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