Сталося це в штаті Огайо. Спецавтомобіль так інтенсивно відкидав сніг, що заліплював лобове скло машин на зустрічній смузі. Засліплені, вони вдарялись одна об одну і вилітали в кювет.

12 людей зазнали незначних травм. Водія снігоочисної машини відправили здати тест на вміст у крові алкоголю та наркотиків.

І відправили в тимчасову відпустку - на період розслідування.