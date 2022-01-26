Нардепи можуть піти на карантин [ Редактировать ]
А ще нардепи заявили - можуть піти на карантин. Бо кількість хворих на Ковід обранців - щодня зростає.
Тож пропонують наступного тижня, як планувалося раніше - відкрити сьому сесію Верховної Ради, але працювати не під куполом, а в комітетах.
Це можуть проголосувати завтра. Хоча поки що відповідної постанови - на сайті парламенту немає.
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