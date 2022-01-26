А ще нардепи заявили - можуть піти на карантин. Бо кількість хворих на Ковід обранців - щодня зростає.

Тож пропонують наступного тижня, як планувалося раніше - відкрити сьому сесію Верховної Ради, але працювати не під куполом, а в комітетах.

Це можуть проголосувати завтра. Хоча поки що відповідної постанови - на сайті парламенту немає.