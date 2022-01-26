Верховна Рада збирається на карантин. Свою роботу народні обранці вирішили перервати через масові захворювання на коронавірус. Ковід "косить" і співробітників апарату - на лікарняному їх майже пів сотні. Як планують працювати та як відреагували на вчорашні сутички ФОПів з правоохоронцями - розповість Яна Танчак.

Не так масштабно, як напередодні, але теж чимало. ФОПи слово стримали і таки вийшли під стіни Парламенту на безстрокову акцію.

Віктор Омелян, підприємець:

У нас немає іншого виходу. Все те, що вони роблять, вони роблять для знищення малого та середнього бізнесу. І закони, які вони подають, як своє досягнення для поліпшення економіки, воно знищує конкурентів. Усіх нас, маленьких та середніх підприємців.

Віктор Циз, підприємець:

Вчора влада проігнорувала наші требованія. Ми об'явили безстроковий, далі будемо стояти під ВР поки нас не почують.

Тим часом у Верховній Раді тільки й розмов про те, що ж робити з підприємцями, особливо після вчорашніх сутичок.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Вчора відбулась прикра подія, я би сказав ганебна подія під стінами Верховної Ради, з цієї сторони на вулиці стояли не тітушки, стояли прості громадяни України, стояли ФОПи, платники податків, ті люди, які утримують нас з вами, які утримують правоохоронні органи, колеги, вчора все закінчилось трагічно.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

У них нет никаких политических лозунгов, они борятся за свой бизнес. Потому что абсолютно понятная математика: если человеку, у которого небольшой доход, надо купить кассовый апарат за 20 тысяч гривен, нанять на работу бухгалтера, то естественно с небольшим доходом он себе это позволить не может. И поэтому вышли люди, у которых… просто теряют свои деньги и теряют работу.

Але в монобільшості думка інша.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Сплачувати взагалі питання в європейській країні чи сплачувати податки, чи не сплачувати, чи вести облік елементарний операцій, чи не вести облік операцій, то це ну якась шизофренія вибачте, будь ласка, бо одночасно ми вимагаємо дороги, правопорядок і виплати пенсій.

Рішення таки знайшли. ФОПівцям підуть на поступки.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради:

До кінця дня буде поданий відповідний законопроект, по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили ероро за умови, що вони встановлять.

Самим же порядком денним нардепи не задоволені. Мовляв, законопроєкти, за які пропонують голосувати, взагалі не відповідають нагальним потребам українців. Ні тобі документів щодо посилення обороноздатності, ні щодо боротьби з коронавірусом. Замість цього - про... бджільництво, батьківство та антидопінг.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Три місяці як увесь білий світ б'є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Москви, три місяці весь світ думає як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності роблять всі крім української влади.

Але чи знайдуться голоси, якщо навіть ці питання поставлять на розгляд? Бо зала другий день напівпорожня. Нардепи масово хворіють на ковід. І тому - планують змінити свій графік.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Зараз розглядається можливість на наступний пленарний тиждень або, можливо, два пленарних тижня робити роботу в комітетах, прийти, відкрити сесію, відпрацювати декілька законів, які критичні для оборони та питання по ФОПам і потім піти депутатам працювати в комітетах.

Як працюватимуть - нардепи вирішать завтра.