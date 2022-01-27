Словом, і залякують, і мотивують - як уміють

На фронті, на відміну від попередньої доби, порівняно тихо. А напередодні ворог активно атакував на кількох ділянках і закидав боєприпаси з безпілотників. Поранені двоє армійців. На позиціях наших оборонців поблизу Донецького летовища - побував Руслан Смєщук.

Ось він легендарний Донецький аеропорт - на горизонті. За цим бетонним парканом уже починається контрольована ворогом територія. Зараз тут тихо. А за годину до нашого приїзду противник обстрілював сусідню позицію.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Періодично супротивник веде вогонь... цілеспрямовано. Вони знають куди вони ведуть вогонь, і нащо вони це роблять.

Коли ворожий вогонь стає небезпечним, армійці наполегливо відповідають; коли небезпеки немає - наша зброя мовчить.

Але найбільше напруження зараз тут - не в окопах, а в інформаційному просторі. Насамперед - через іноземних репортерів, які щодня працюють на військових позиціях. А це, вочевидь, впливає на активність противника.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас і зі Сполучених Штатів Америки, напевно керівництво Росії це бачить і робить якісь висновки для себе.

І, зрозуміло, не віддає наказу відкривати вогонь, чекаючи коли журналісти залишать розташування. А загалом тут триває вже звична позиційна війна.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Доки на Східному фронті, як то кажуть, без суттєвих змін, ворог через свої пропагандистські ресурси почав компанію по залякуванню населення, що проживає на окупованих територіях.

У соціальних мережах поширюють ось такі повідомлення про неминучий наступ української армії. А в пропагандистських роликах нагнітають напруженість мілітарним відео.

К нам поступили разведданые, что Украина готовит при помощи инструкторов из Британии разведгруппы, шесть групп. Их цель проводить диверсии на объектах социальной инфраструктуры.

Словом, і залякують, і мотивують - як уміють.