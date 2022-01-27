Цілий будинок залишився без газу в Миколаєві [ Редактировать ]
Кілька днів без газу. Цілий будинок залишився без палива в Миколаєві. І все через чоловіка, який самотужки вирішив замінити газову колонку. Впоратися - не зміг. І з переляку втік. А тепер весь будинок - став заручником його помилки, каже Марина Михайловська.
Протікає труба? Це аж ніяк не дивина для українського житлово-комунального господарства. Але ж ця труба… газова.
Весь дом сидит без газа.
І так уже четвертий день. 60 квартир без газу. А це означає - не працюють газові колонки та плити.
Попросила у людей плитку, искала, потому что не могла купить новую, вот кипятильник. Воду нагреваем, чуть налил, помыл, холоной водой сполоснул.
Анастасія Митрова, мешканка будинку:
Ни умыться, вода холодная. Мне ребенка мыть - никак. До родителей мы ездим купаться. Все.
А винний в усьому - сусід, розповідають мешканці. Квартиру придбав нещодавно, пів року робив ремонт. А кілька днів тому вирішив поміняти газову колонку.
Ела Бузник, мешканка будинку:
Перепутали краны - газовые трубы с водопроводными. Набралась вода, она даже дошла до земли. А он смылся.
Чому знехтував послугами фахівців, намагаємося дізнатись у власника квартири.
Версію мешканців багатоповерхівки підтвердили й в "Миколаївгазі". Аварійну ситуацію бригада усунула, але газ відімкнули в усьому будинку. Винуватець має оплатити ремонтні роботи.
Еліна Луцкевич, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Миколаївгаз":
Усі відновлювальні роботи: це й осушка системи, і перевірка всіх газових приладів на працездатність, і, можливо, їх заміна - всі ці фінансові витрати лягають на порушника, винуватця ситуації.
У керуючій компанії запевнили - готові допомогти своїм абонентам у разі, якщо винуватець проблеми не з'явиться.
Наталія Тимофєєва, директорка керуючої компанії з обслуговування будинку:
Если они примут такое решение и готовы будут оплатить это со статьи "текущий ремонт", которая у них есть, накопительная, за другие услуги. Они делают нам общее заявление, совладельцы его подписывают, и мы помогаем. Оплачиваем текущий ремонт на восстановление и на подключение.
Тим часом власника квартири знайшли. Експлуатаційна служба вже перевірила систему. І тепер аби подати газ на будинок, потрібен щонайменше тиждень. Вода в трубах перетворилася на лід, і очистити їх дуже складно. Випадки, коли люди самовільно втручаються в роботу газового обладнання, все частішають. Лише за минулий рік таких було 10.
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Версію мешканців багатоповерхівки підтвердили і в "Миколаївгазі". Аварійну ситуацію бригада усунула, але газ відімкнули в усьому будинку. Винуватець має оплатити ремонтні роботи.
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