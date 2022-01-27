Появились первые подробности о состоянии здоровья солдатов, которые пострадали в ходе расстрела в Днепре на территории завода "Южмаш".

Об этом сообщил в ходе брифинга главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Риженко.

Так, стало известно, что четверых солдатов, которых в ночь на 27 января ранил их сослуживец – нацгвардеец Артемий Рябчук, прооперировали. При этом трое пострадавших находятся в реанимации, двое из которых в очень тяжелом состоянии.



По словам Риженко, когда он прибыл в приемное отделение больницы, то туда уже доставили троих военнослужащих с огнестрельными ранениями живота. Самым тяжелым из них был парень по имени Игорь. У него была диагностирована контузия печени и внутреннее кровотечение (в брюшную полость попал где-то литр крови). Его сразу забрали в операционную.

"Он остается в тяжелом состоянии в отделении реанимации политравмы, ему оказывают помощь. Пришел в себя, все идет, как положено", - добавил Рыженко.



Второй пострадавший – 22-летний Владислав. Он был ранен в левое бедро. Главврач утверждает, что пуля остановилась в нескольких миллиметрах от бедренной артерии. Состояние парня тяжелое, но ближе к среднему. Сейчас он тоже находится в реанимационном отделении.

Третьего солдата ранили в область ягодичной мышцы. Сейчас его прооперировали и он уже идет на поправку. Его жизни ничего не угрожает.

По словам Рыженко наиболее тяжелой была 22-летняя девушка по имени Женя. Главврач успел с ней поговорить. По его словам, у пострадавшей частичная потеря памяти.

Она получила три ранения – в живот в область пупка, в плечо и в правое колено. Ее состояние было очень тяжелым, поскольку "весь кишечник разбит".

Девушку прооперировали, она в критическом состоянии.

Пятый пострадавший находится в 16-й городской больнице, у него ранения грудной клетки, бедра и плеча.

По данным МВД, нацгвардейцы и полицейские массово сдают кровь для пострадавших коллег.

Напомним, ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке, Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

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