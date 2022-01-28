Загальнонаціональний страйк прокотився Францією [ Редактировать ]
Загальнонаціональний страйк прокотився Францією. На роботу не вийшли працівники різних галузей: від медіа та освіти до транспорту. Мітингарі вимагають збільшити зарплати. Наразі у Франції рекордне зростання цін - 2,8 відсотка за минулий рік. Водночас мінімальну заробітну плату в січні підняли менше, ніж на один відсоток. Профспілки вимагають вирівняти показники.
по теме
Останньою краплею стало повідомлення про обов'язкове тестування на коронавірус напередодні виходу із зимових канікул, правила якого змінилися двічі за останній тиждень.
Нові платіжки за опалення - немов шокова терапія! Надзвичайно великі рахунки й далі отримують українці, чиї будинки не облаштовані лічильниками тепла.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявления о зарплатах
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским
В понедельник утром, 24 января, в Киеве под Верховной Радой началась акция протеста