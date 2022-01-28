На Сході супротивник обстріляв українські позиції [ Редактировать ]
Тиша тривала недовго - лише добу. На Сході - супротивник знову обстрілював українські позиції. Окрім цього, диверсанти намагалися зайти вглиб українських позицій. Армійці запобігли цій спробі. Бойовики двічі відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, біля Мар'їнки. Втрат у війську немає.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Бах, бах - крупнокаліберні кулемети ДШК. Ну і гранатомети - автоматичні, підствольні.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Раз в два дня, раз в три дня прострілюють з РПГ, СПГ з подствольних гранатометів закидають часто.
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Ворог був змушений відступити на тимчасово окуповану територію. Втрат серед армійців немає.
У бік Авдіївки незаконні збройні формування били з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Широкиного застосували великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.
Вояки розповідають - обстріл почався з провокативних кулеметних черг - таке тут буває по кілька разів за день. Потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети. А потім - і заборонені калібри.
На фронті - знову тихо. Минулої доби на передовій не зафіксували жодного обстрілу. Хоча ще напередодні було гаряче - десять атак, вісім із них - із забороненої зброї.
Загалом минулої доби - десять порушень режиму тиші, вісім з них - із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів.