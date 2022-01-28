Понад 45 мільйонів доларів виклали за полотно Сандро Боттічеллі [ Редактировать ]
За понад 45 мільйонів доларів пішло з молотка полотно Сандро Боттічеллі. Відомий живописець епохи Відродження - створив картину під назвою "Чоловік скорбот" приблизно в 1500 році. Зобразив Сина Божого у терновому вінку, а довкола - ангелів. Роботи Боттічеллі надзвичайно рідко виставляються на аукціонах.
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