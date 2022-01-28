У Дніпрі обирають запобіжний захід Артемію Рябчуку [ Редактировать ]
У Дніпрі у ці хвилини обирають запобіжний захід Артемію Рябчуку. Це той військовий Нацгвардії, який напередодні розстріляв людей на держпідприємстві "Південмаш".
Через трагедію місто у жалобі на два дні. Нагадаю, учора вдосвіта двадцятирічний Артемій ніс службу на заводі, проте з іще невідомих причин відкрив вогонь по інших військових із автомата Калашникова. П'ятьох - убив, ще п'ятьох - серйозно поранив. На службу до лав Нацгвардії потрапив лише торік у жовтні.
Поки що опрацьовують дві головні версії жорстокого розстрілу - помста за цькування та проблеми з психічним здоров'ям. Слідчі ДБР уже вручили Рябчуку підозру. Йому інкримінують одразу три кримінальні правопорушення - умисне вбивство, дезертирство та крадіжка і привласнення зброї.
Артемію загрожує довічне ув'язнення. Окрім того, правоохоронці перевірять і діяльність керівництва підрозділу, де він служив. Але вже є і перше кадрове рішення - командувача Нацгвардії Миколу Балана звільнено президентським указом. Його обов'язки тепер виконує генерал-лейтенант Юрій Лебідь.
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Артемій Рябчук переховувався 5 годин. За цей час подолав майже 20 кілометрів. І зрештою - здався сам. Попросив зустрічну жінку зателефонувати до поліції..
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