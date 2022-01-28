Полотно Сандро Боттічеллі продали на аукціоні за $45 млн [ Редактировать ]
За понад 45 мільйонів доларів пішло з молотка полотно Сандро Боттічеллі.
Відомий живописець епохи Відродження створив картину під назвою "Чоловік скорбот" приблизно в 1500 році.
Зобразив Сина Божого у терновому вінку, а довкола - ангелів. Роботи Боттічеллі украй рідко виставляють на аукціонах.
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