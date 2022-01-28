Сьогоднішній день без перебільшення можна назвати днем надзвичайних новин. В Одесі та Запоріжжі зруйновано будинки. В обох випадках є жертви. Причини трагедій - різні.

У Запоріжжі рвонув газ на другому поверсі. Як наслідок - одна людина загинула, двоє - в лікарні. Сім квартир пошкоджені, мешканців довелося евакуювати. Із місця вибуху - репортаж Інни Гогой.

Запоріжжя. Четверта година ночі. Аж раптом жителів мікрорайону розбудив потужний вибух. Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю.

Сергій, житель Запоріжжя:

Ну взрыв слышали, слетели с квартиры и все. Сильный взрыв был - это было ориентировочно.

Ударною хвилею у квартирах повибивало шибки і двері. Уламки розкидало по подвір'ю. Два поверхи зруйновані найбільше. Знесло опірні конструкції. Загалом пошкоджено сім квартир. Евакуювали 15 мешканців під'їзду. Для людей на вулиці обладнали місця обігріву.

Олексій Федосов, заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

На місці розгорнуто штаб з ліквідації НП, працюють 2 мобільних пункта обігріву, проводиться психологічна допомога постраждалим. Будинок, зараз ми бачимо, що середня його частина в аварійному стані.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради (або в.о. міського голови Запоріжжя):

Муніципальні автобуси надані, люди зараз знаходяться в теплі і сейчас з ними буде проводитися перепис для того, щоб з'ясувати чи потрібне додаткове житло, ми вже визначили, куди буде переселення на Сталеварів, 8, там невеликий гостинічний комплекс.

Майже до полудня рятувальники шукали під уламками людей. Унаслідок вибуху одна людина загинула. Ще двоє - зараз у лікарні. Одна з жінок у вкрай тяжкому стані,- констатують медики. Зараз у будинку тривають роботи. Щоб запобігти подальшому обвалу - рятувальники та комунальники зафіксували опори третього поверху.

Попередня причина - вибух газу. Але як саме і що могла спровокувати - це мають встановити експерти й слідчі. У Запоріжгазі зазначають: звернень від мешканців щодо проблем у будинку не отримували.

Наталія Галустова, начальник Управління зовнішніх комунікацій АТ "Запоріжгаз":

За останній час жодних повідомлень та дзвінків на службу 104 від мешканців квартири, де стався вибух та взагалі від мешканців будинку не надходило.

Територію будинку охороняють правоохоронці, аби не було мародерства. Також вони відкрили провадження за статтею "порушення вимог пожежної або техногенної безпек". Після того, як екстрені служби завершать роботу, фахівці мають визначити, чи безпечний будинок для подальшого проживання. Усі витрати з відновлення чотириповерхівки місто бере на себе. Також постраждалим обіцяють надати матеріальну допомогу.