В Ізраїлі, тим часом вирує нова інфекція. Ось тільки цього разу вона косить не людей, а ...дерева. І ситуація настільки серйозна, що через кілька років сільське господарство може залишитись без апельсинів і мандаринів. Антон Готліб з'ясовував, як можна побороти "жовтого дракона".

На вигляд ця істота зовсім не страшна - такий собі крихітний жучок, що може бути в ньому небезпечного?! І називається начебто несерйозно - азійська цитрусова листоблішка. Звучить зовсім невинно. Але це - найнебезпечніший шкідник, який переносить хворобу цитрусових під назвою "жовтий дракон".

Шломі Кфір, агроном:

Ми виявили колонії цієї комахи в садах долини Хефер. Це дуже неприємна новина і зараз ми терміново обстежуємо всі сади на території країни, шукаємо інші осередки ураження. Цей локалізований, ми обробляємо всі дерева отрутохімікатами. Неприємно, звісно, ​​але інших засобів боротьби немає.

Ця звістка просто шокувала фермерів та спеціалістів в Ізраїлі. "Жовтий дракон" або "позеленення цитрусових" - хвороба для цих рослин смертельна. Своєрідна проказа апельсинів та мандаринів. А ці плоди є основою ізраїльського сільськогосподарського експорту фруктів. Якщо дерево вражене, то врятувати його неможливо. Упродовж п'яти років воно гарантовано загине. Це при тому, що повноцінний урожай починає давати лише через 10 років після посадки.

Роні Барнес, фермер:

Важко уявити наші відчуття. Ми вкладаємо десятиліття та неабиякі зусилля, щоб виростити свої сади та довести їх до рівня рентабельності. Це неймовірно тяжко. Ми не боїмося обстрілів і терористів, навчилися боротися із посухою, але якийсь жучок, якого й оком насилу розглянеш, може просто поховати нашу працю.

Джерело проникнення шкідника в Ізраїль наразі невідоме. Експерти припускають, що комахи чи їхні личинки могли потрапити до країни разом із контрабандними саджанцями цитрусових із країн, де "жовтий дракон" вже поширився. Це Північна та Південна Америка, Південно-Східна Азія та навіть Саудівська Аравія.

2005 року перші випадки захворювання рослин виявили в американському штаті Флорида. За 15 років виробництво апельсинів там упало на дві третини. Інфекція вразила майже всі цитрусові ферми штату. В Ізраїлі зараз докладають титанічних зусиль, щоб такого не допустити.