На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции иммунизировали 34 202 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, первую дозу прививки получили 12 092 человека, вторую дозу получили 11 400, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу – 10 475 человек.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации привито 15 318 151 человека. Из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, две дозы – 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек. Известно, что в общей сложности в стране от COVID-19 сделали 30 279 598 прививок.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от коронавируса сохранила 18 тысяч жизней. Ляшко призвал "усилить свою защиту бустерной дозой, если пришло время" и заверил, что в Украине достаточное количество вакцин.

Кроме того, в Украине почти 97% работников сферы образования получили прививки от коронавирусной инфекции. Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Харьковская область - 97,7%. Полтавская - 97,6%. Луганская - 96,8%. Днепропетровская - 96,6%.

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