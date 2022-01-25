Во вторник, 25 января, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от коронавируса сохранила 18 тысяч жизней. Министр пояснил, что цифру вычислили с помощью математического моделирования.

Вакцинация против COVID-19 уже сохранила 18 000 жизней украинцев. Это факт.

Ляшко призвал "усилить свою защиту бустерной дозой, если пришло время" и заверил, что в Украине достаточное количество вакцин.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили две дозы - 14 490 784, получили дополнительную дозу - 13 609 человек, бустерную дозу - 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.

Читайте также, коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Такое заявление сделал гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, на вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса "Омикрон"конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

Кроме того, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года, вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном".

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