В Украине почти 97% работников сферы образования получили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Министр уточнил, что лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Харьковская область - 97,7%. Полтавская - 97,6%. Луганская - 96,8%. Днепропетровская - 96,6%.

Две дозы вакцины получили более 1 млн 121 тысяч работников - это 92,8%, по крайней мере, одной дозой привито почти 97%.

Отмечается, что наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения: Специализированного образования - 97,1%; профессионального - 96,3%; общего среднего - 94,5%; дошкольного - 92%; профессионального предвысшего - 89,3%; высшего - 86,5%.

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