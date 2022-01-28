В Минобразования обнародовали невероятные данные о вакцинации педагогов [ Редактировать ]
В Украине почти 97% работников сферы образования получили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Министр уточнил, что лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Харьковская область - 97,7%. Полтавская - 97,6%. Луганская - 96,8%. Днепропетровская - 96,6%.
Две дозы вакцины получили более 1 млн 121 тысяч работников - это 92,8%, по крайней мере, одной дозой привито почти 97%.
Отмечается, что наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения: Специализированного образования - 97,1%; профессионального - 96,3%; общего среднего - 94,5%; дошкольного - 92%; профессионального предвысшего - 89,3%; высшего - 86,5%.
Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от коронавируса сохранила 18 тысяч жизней. Министр пояснил, что цифру вычислили с помощью математического моделирования, Ляшко призвал "усилить свою защиту бустерной дозой.
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