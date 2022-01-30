В городе Днепр водолазы достали из воды тело подростка, который накануне провалился под лед. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, парень утонул на пляже Монастырского острова. Водолазы обследовали 400 кв. метров подводной акватории реки на глубине семь метров. Пропавшего не обнаружили.

Прибыв на место происшествия водолазы-спасатели предварительно установили, что двое ребят (2004 года рождения) провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега.

Отмечается, что 30 января поисковые работы возобновились. Было обследовано 2,5 тысячи кв. метров подводной акватории реки Днепр.

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Кроме того, в Кировоградской области на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Оба ребенка погибли, спасатели нашли и достали их тела, на место происшествия сразу же выехали спасатели, водолазы достали из воды тела двух детей, 2009 и 2012 годов рождения.