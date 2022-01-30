Дипвідомство навіть готове позичити їм гроші на квиток

Спершу - Штати, потім - Велика Британія, Канада - і навіть Австралія закликали своїх дипломатів та громадян покинути Україну.

Вашингтон на тлі загрози вторгнення евакуював членів сімей своїх амбасадорів. І закликав американців, які перебувають в Україні - їхати просто зараз. Дипвідомство навіть готове позичити їм гроші на квиток.

А ось європейці - діють не так нервово. Хоча Лондон відкликає частину працівників посольства Великої Британії та членів їхніх сімей. Подібний план готує, але ще не затвердила Німеччина. Натомість - Польща, Чехія і країни Балтії - заявили, що евакуації не буде.

Європейський Союз теж не бачить причин вивозити людей із представництва ЄС в Україні. Володимир Зеленський назвав ситуацію довкола евакуації - негативним сигналом. Мовляв, "Україна - не Титанік".