Сполучені Штати закликають своїх громадян залишити територію України [ Редактировать ]
Спершу - Штати, потім - Велика Британія, Канада - і навіть Австралія закликали своїх дипломатів та громадян покинути Україну.
Вашингтон на тлі загрози вторгнення евакуював членів сімей своїх амбасадорів. І закликав американців, які перебувають в Україні - їхати просто зараз. Дипвідомство навіть готове позичити їм гроші на квиток.
А ось європейці - діють не так нервово. Хоча Лондон відкликає частину працівників посольства Великої Британії та членів їхніх сімей. Подібний план готує, але ще не затвердила Німеччина. Натомість - Польща, Чехія і країни Балтії - заявили, що евакуації не буде.
Європейський Союз теж не бачить причин вивозити людей із представництва ЄС в Україні. Володимир Зеленський назвав ситуацію довкола евакуації - негативним сигналом. Мовляв, "Україна - не Титанік".
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