В городе Ирпень на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутный автобус. Об этом сообщает Магнолия ТВ.

Авария произошла на улице Чкалова. На железнодорожном переезде маневровый локомотив протаранил маршрутный городской автобус.

Отмечается, что от удара автобус отбросило в бетонный забор на обочине. Пассажиров в салоне автобуса на момент аварии не было. Известно, что водителя госпитализировали медики скорой помощи.

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Кроме того, в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина, С помощью гидроинструмента спасатели деблокировали из автомобиля двух человек.