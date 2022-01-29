В городе Пустомыты Львовской области на перегоне "Щирец-Линна-Навария" поезд №46 сообщением "Ужгород - Лисичанск" насмерть сбил двух человек. Об этом сообщает Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Трагедия произошла в субботу, 29 января, 02:15. Поезд травмировал двух местных жителей: 42-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 52-летний мужчина умер в больнице города Пустомыты.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Ранее подобная трагедия произошла в Харьковской области. Там "Газель" пыталась обогнать поезд, водитель погиб на месте.