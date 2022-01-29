Под Львовом пассажирский поезд насмерть сбил двух человек [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
В городе Пустомыты Львовской области на перегоне "Щирец-Линна-Навария" поезд №46 сообщением "Ужгород - Лисичанск" насмерть сбил двух человек. Об этом сообщает Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Трагедия произошла в субботу, 29 января, 02:15. Поезд травмировал двух местных жителей: 42-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 52-летний мужчина умер в больнице города Пустомыты.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Ранее подобная трагедия произошла в Харьковской области. Там "Газель" пыталась обогнать поезд, водитель погиб на месте.
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