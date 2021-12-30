Под Харьковом "Газель" пыталась обогнать поезд, водитель погиб (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В ДТП на железнодорожном переезде в Харьковской области погиб неосторожный водитель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария произошла в 8:00 29 декабря на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района. 39-летний водитель "ГАЗ-2752" выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, где его протаранил скоростной электропоезд сообщением Блызнюки - Харьков.
Машинист заметил опасность и подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм житель Первомайского погиб на месте.
Полицейские квалифицировали происшествие по ч. 3 ст. 276 УКУ - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
На днях подобный трагический случай произошел под Киевом. На железнодорожной станции "Мотовиловка" поезд Киев - Каменец-Подольский насмерть сбил 27-летнего мужчину.
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