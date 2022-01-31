Маленькая 3-летняя Марианна нуждается в помощи, у девочки спинальная мышечная атрофия 2 типа (SMA 2 type). У нее не ходят ножки и с каждым днем снижается мышечный тонус. Заболевание часто приводит к смерти из-за развития дыхательной недостаточности.

Ребенок проходит реабилитацию после лечения, но уже два дня не занималась в вертикализаторе из-за плохого самочувствия и слабости. Из-за СМА ее мышцы очень слабеют, а навыки быстро теряются. Папа Артур трудится не покладая рук.

Так боюсь потерять свою единственную дочь, что забываю о себе и своем здоровье. Перед операцией мой самый большой страх был больше не увидеть ее. Хочется плакать, но трудно даже дышать.

"Моей дочери как можно быстрее нужно лечение Золгенсма. А наш сбор снова очень упал. Я вижу поступления на карту и они такие маленькие... Не хватает волонтеров, не хватает рук", - говорит мама девочки.

Прошу, помогите успеть спасти Марианну!

❗️Реквизиты для финансовой помощи:❗️

Михайлов Артур Вікторович:

5167 8030 6986 5884 🇺🇦 ОщадБанк

Михайлова Тетяна В'ячеславівна:

4149 4991 1612 5210 🇺🇦 ПриватБанк

5457 0822 7089 5258 🇺🇦 ПриватБанк

4441 1144 2430 9258 🇺🇦 Monobank

Благодійний фонд "Маріанна":

26000020117590

UA233052990000026000020117590

МФО 305299

44404593 ЕДРПОУ

Рубли (RUB):

4149 4993 7169 9271

IBAN:

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Счет получателя 4149 4993 7169 9271

MYKHAILOVA TETIANA

PayPal: http://paypal.me/MariannaSMA