"Помогите спасти": меленькая Марианна срочно нуждается в помощи [ Редактировать ]
Маленькая 3-летняя Марианна нуждается в помощи, у девочки спинальная мышечная атрофия 2 типа (SMA 2 type). У нее не ходят ножки и с каждым днем снижается мышечный тонус. Заболевание часто приводит к смерти из-за развития дыхательной недостаточности.
Ребенок проходит реабилитацию после лечения, но уже два дня не занималась в вертикализаторе из-за плохого самочувствия и слабости. Из-за СМА ее мышцы очень слабеют, а навыки быстро теряются. Папа Артур трудится не покладая рук.
Так боюсь потерять свою единственную дочь, что забываю о себе и своем здоровье. Перед операцией мой самый большой страх был больше не увидеть ее. Хочется плакать, но трудно даже дышать.
"Моей дочери как можно быстрее нужно лечение Золгенсма. А наш сбор снова очень упал. Я вижу поступления на карту и они такие маленькие... Не хватает волонтеров, не хватает рук", - говорит мама девочки.
Прошу, помогите успеть спасти Марианну!
❗️Реквизиты для финансовой помощи:❗️
Михайлов Артур Вікторович:
- 5167 8030 6986 5884 🇺🇦 ОщадБанк
Михайлова Тетяна В'ячеславівна:
- 4149 4991 1612 5210 🇺🇦 ПриватБанк
- 5457 0822 7089 5258 🇺🇦 ПриватБанк
- 4441 1144 2430 9258 🇺🇦 Monobank
Благодійний фонд "Маріанна":
- 26000020117590
- UA233052990000026000020117590
- МФО 305299
- 44404593 ЕДРПОУ
Рубли (RUB):
- 4149 4993 7169 9271
- IBAN:
- UA203052990000026207901885517
- Счет получателя 4149 4993 7169 9271
- MYKHAILOVA TETIANA
PayPal: http://paypal.me/MariannaSMA
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