Поліція Черкас зацікавилась серією жорстоких вбивств собак

Якщо це робить одна й та сама людина, то це вже проблема не тільки для тварин, а й для суспільства. Від мук тварин нелюд отримує задоволення і де знати, що він обмежиться тільки собаками.