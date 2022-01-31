Поліція затримала підозрюваного у вбивстві сімейної пари [ Редактировать ]
Поліція Київщини затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві сімейної пари. Напередодні житель Василькова вбив подружжя, начебто через заборгованість у 6 тисяч гривень.
Жінку зловмисник кілька разів вдарив ножем. Чоловік помер від численних поранень, завданих молотком. За словами поліцейських, понівечені тіла вбивця сховав у фургоні. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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На березі Дніпра, куди кияни приходять дивитися на білих красенів, комунальники встановили оголошення: не годувати птахів крихтами хліба.