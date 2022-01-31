Групу осіб, яка планувала масові заворушення в Україні, затримали у Києві. Про це повідомили очільники МВС та Нацполіції. За задумом організаторів провокацій, у центрі столиці мали статися протистояння так званих активістів із правоохоронцями. Зловмисники планували вдавати криваву сутичку. На брифінгу оприлюднили записи розмов членів угруповання. Ті планували поширити протистояння ще на кілька регіонів, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Кількість таких осіб мали зібрати до 5 тисяч, з яких півтори тисячі мали складати так звані "тітушки" які мали влаштувати бійки з правоохоронцями, це планувалося наперед, обов'язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу, мала пролитися кров.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: