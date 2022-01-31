Російська інтелігенція збирає підписи проти війни [ Редактировать ]
Російська інтелігенція збирає підписи проти війни. Відкритий лист опублікували на сайті радіо "Эхо Москвы". Підписанти зазначили, що в народу не питають, чи той хоче війни. На телебаченні лунають прямі воєнні погрози, панують агресія та ненависть до України, Америки й країн Заходу. На думку авторів, політика, заснована на просуванні ідеї війни, - аморальна, безвідповідальна та злочинна. Лист, серед інших, підписали Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич, Григорій Явлінський, Лев Шлосберг та Віктор Шендерович.
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