Російська інтелігенція збирає підписи проти війни. Відкритий лист опублікували на сайті радіо "Эхо Москвы". Підписанти зазначили, що в народу не питають, чи той хоче війни. На телебаченні лунають прямі воєнні погрози, панують агресія та ненависть до України, Америки й країн Заходу. На думку авторів, політика, заснована на просуванні ідеї війни, - аморальна, безвідповідальна та злочинна. Лист, серед інших, підписали Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич, Григорій Явлінський, Лев Шлосберг та Віктор Шендерович.