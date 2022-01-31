Немає щеплення - немає роботи. Сьогодні набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації. Документ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, комунальних установ. Співробітників, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, усунуть від роботи без збереження зарплати. Не стосується правило лише тих, хто має протипоказання до щеплень.