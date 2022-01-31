Набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, обов'язкових до імунізації [ Редактировать ]
Немає щеплення - немає роботи. Сьогодні набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації. Документ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, комунальних установ. Співробітників, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, усунуть від роботи без збереження зарплати. Не стосується правило лише тих, хто має протипоказання до щеплень.
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З 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники - мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу.
В приложении "Дия" можно будет получить COVID-сертификат с отметкой о получении бустерной дозы вакцины
Ці ліки запобігають поширенню вірусу. Втім найефективнішим способом захиститися від тяжкого ковіду - є вакцинація.
Суд дослідив накази МОЗ і дійшов висновку, що протиковідні препарати зараз проходять клінічні випробування, а відтак - щеплення ними має бути лише добровільним.
Усе частіше відсторонені через відсутність щеплення працівники - повертаються на роботу через суд. За статистикою, позови цих людей задовольняють у 80 відсотках випадків.