На Олімпіаді замовлення в номери доставляють роботи [ Редактировать ]
Привіт із майбутнього чекає на спортсменів і гостей Зимових олімпійських ігор у Пекіні. Організатори максимально замінили обслуговчий персонал - роботами. Так журналістам у пресцентрі локшину доставляють на підставках просто зі стелі. Роботи самостійно збирають бургери та міксують коктейлі. До речі, механічному бармену на приготування та подання напою треба максимум півтори хвилини. Розумні машини також доставляють замовлення в номери й пригощають морозивом.
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