У Києві з візитом віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс [ Редактировать ]
У Києві з візитом сьогодні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. З ним уже зустрівся Прем'єр Денис Шмигаль. Говорили політики про безпеку, економіку та європерспективу України. Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за один і два мільярди євро фінансової допомоги. І запевнив - уряд протягом двох років планує напрацювати й підписати п'ять так званих безвізів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Це авіаційний безвіз, або угода про спільний авіаційний простір, яка вже підписана і яку ми продовжуємо імплементувати. Це ми прагнемо промислового безвізу й укладення угоди АККА, це енергетичний безвіз.
Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Європейської комісії:
Ми хочемо надіслати Росії чіткий меседж - якщо буде подальша агресія, то ми зі свого боку будемо запроваджувати потужні політичні та економічні санкції.
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