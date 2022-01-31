У Києві з візитом сьогодні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. З ним уже зустрівся Прем'єр Денис Шмигаль. Говорили політики про безпеку, економіку та європерспективу України. Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за один і два мільярди євро фінансової допомоги. І запевнив - уряд протягом двох років планує напрацювати й підписати п'ять так званих безвізів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це авіаційний безвіз, або угода про спільний авіаційний простір, яка вже підписана і яку ми продовжуємо імплементувати. Це ми прагнемо промислового безвізу й укладення угоди АККА, це енергетичний безвіз.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Європейської комісії: