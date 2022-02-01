У Київ прибула чергова партія військової допомоги від США [ Редактировать ]
У Київ прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів. Привезли 84 тони набоїв різного калібру.
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж - оборонну амуніцію для армійців.
Зазначу, це уже п'ятий літак з американською зброєю за останні десять днів. У рамках військової допомоги, до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети.
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Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів.
Йдеться, зокрема, про боєприпаси. У планах американських партнерів також надати Україні 5 гелікоптерів Мі-17.
Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії.
Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів...
За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені й оборонні, і наступальні засоби. У попередньому - були три сотні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".