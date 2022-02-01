Найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж

У Київ прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів. Привезли 84 тони набоїв різного калібру.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж - оборонну амуніцію для армійців.

Зазначу, це уже п'ятий літак з американською зброєю за останні десять днів. У рамках військової допомоги, до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети.