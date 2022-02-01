У 2022 р. глобальний дефіцит напівпровідників у автомобільній промисловості та багатьох інших галузях збережеться і триватиме ще кілька років. Такий прогноз робить консалтингова компанія Roland Berger у своєму новому дослідженні "Як подолати кризу напівпровідників. Стійкий структурний збій вимагає стратегічних заходів у відповідь з боку автомобільної промисловості".

Нагадаємо, що дефіцит чіпів для автопрому виник у всьому світі після того, як навесні 2020 р. на тлі пандемії автоконцерни скоротили свої замовлення на напівпровідники – адже локдауни ізолювали автолюбителів по домах. Проте пізніше автопром зненацька зіткнувся з відкладеним попитом на чіпи.

Річ у тім, що через пандемію споживачі масово змінили свої уподобання. Для того, щоб численні дні, проведені вдома, були максимально комфортними, вони почали активно замовляти різні товари. Своєю чергою, доставлення цих товарів значно збільшила потребу в транспорті.

На жаль, виробники чіпів не змогли зреагувати на таке збільшення попиту з боку автопрому. Однією з причин є те, що під час пандемії їхнє завантаження і так значно збільшилося. Локдаун змусив споживачів витрачати більше грошей на ігрові приставки та іншу електроніку, яка також містить напівпровідники.

Аналітики Roland Berger зазначають, що оскільки заводи з виробництва напівпровідників вже мають середнє завантаження 97%, швидке розширення об’ємів практично неможливо. Вони вказують на те, що в період з 2020 по 2022 рр. попит на чіпи зростає зі швидкістю близько 17% на рік. При цьому обсяги виробництва за цей період щорічно збільшуються лише на 6%.

Крім цього, найбільший дефіцит стосується чіпів старого покоління, застарілих напівпровідників, від яких залежить автомобільна промисловість. Додаткові виробничі потужності переважно створюються для нових поколінь чіпів, а це означає, що такі інвестиції не принесуть полегшення автопрому. Експерти вважають, що одним із варіантів розв'язання проблеми дефіциту є перехід на нову електронну архітектуру автомобілів, проте для цього виробникам знадобиться понад 5 років.

Як ця кризи може вплинути на транспортні послуги?

Перевезення вантажу – одна з найнеобхідніших транспортних послуг. Вантажівки потрібні як в торгівлі, так і на будівництві, і навіть для переїзду. Якщо транспортування має постійний характер, при відповідному рівні рентабельності можна придбати й особистий вантажний автомобіль.

Однак зважаючи на ситуацію, яка склалася на ринку, споживачі можуть помітити значне збільшення термінів доставляння нових машин. Короткостроковим рішенням може бути каршеринг. Однак його ніша є досить обмеженою – короткі поїздки у межах міста з похвилинною оплатою. Ширші можливості надає оренда вантажних машин.

Транспортні рішення в умовах дефіциту напівпровідників

Зручними інструментами у цьому контексті можуть бути спеціалізовані інтернет-майданчики. Наприклад – Autoline, однією із ключових компетенцій якого є продаж, а також оренда вантажних машин та напівпричепів.

Мета порталу Autoline полягає в тому, щоб дати можливість власникам розмістити свої оголошення та здати вантажівку в оренду, а потенційним клієнтам ознайомитися з наявними пропозиціями та зв'язатися безпосередньо з орендодавцем. Зручна функція пошуку допоможе замовнику відсортувати розміщену інформацію та зробити оптимальний вибір. А ті, хто тільки має намір надавати свій вантажний автомобіль в оренду, можуть перевірити на порталі вартість подібної послуги у своєму регіоні, щоб сформувати актуальну цінову пропозицію.

Спектр послуг порталу Autoline не обмежується орендою вантажівок. Цей інтернет-майданчик також є платформою для продажу та купівлі вантажної, автобусної та легкової техніки, запчастин та обладнання. Autoline (як і два інші проекти компанії Linemedia – Machineryline та Agriline) орієнтовані на роботу не тільки в Україні. Портал має 37 мовних версій та представлений ​​у таких країнах світу, як: Європа, СНД, Азія, Африка, Південна та Північна Америка, Австралія, Океанія.

Аналітики прогнозують, що збої в ланцюжку поставок напівпровідників спостерігатимуться й у 2023 р. А у подальшому, ймовірно, стануть частішими, більш вираженими та менш передбачуваними внаслідок зміни клімату, зростання політичної невизначеності та інших факторів