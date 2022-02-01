Бустреная доза после смешанной вакцинации: чем прививаться [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины рекомендует делать бустерную дозу при смешанной прививке от коронавируса РНК-вакцинами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
В случае их отсутствия, усиливающий укол можно сделать другим препаратом.
Бустерную дозу (при смешанной схеме вакцинации - ред.) рекомендуется делать мРНК-вакцинами - Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Смешанные схемы вакцинации и бустерные дозы
Если первые две дозы сделаны вакцинами CoronoVac и AstraZeneca/Moderna/Pfizer, то через полгода в качестве бустера можно использовать AstraZeneca, Moderna или Pfizer.
- AstraZeneca + Moderna/Pfizer - через шесть месяцев - AstraZeneca, Moderna или Pfizer.
- AstraZeneca/Pfizer + Moderna - через шесть месяцев - AstraZeneca, Moderna или Pfizer.
Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
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