Министерство здравоохранения Украины рекомендует делать бустерную дозу при смешанной прививке от коронавируса РНК-вакцинами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

В случае их отсутствия, усиливающий укол можно сделать другим препаратом.

Бустерную дозу (при смешанной схеме вакцинации - ред.) рекомендуется делать мРНК-вакцинами - Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Смешанные схемы вакцинации и бустерные дозы

Если первые две дозы сделаны вакцинами CoronoVac и AstraZeneca/Moderna/Pfizer, то через полгода в качестве бустера можно использовать AstraZeneca, Moderna или Pfizer.

AstraZeneca + Moderna/Pfizer - через шесть месяцев - AstraZeneca, Moderna или Pfizer.

AstraZeneca/Pfizer + Moderna - через шесть месяцев - AstraZeneca, Moderna или Pfizer.

Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

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