Сертификат о бустерной дозе вакцинации: как и когда получить в "Дие" [ Редактировать ]
В приложении "Дия" можно будет получить COVID-сертификат с отметкой о получении бустерной дозы вакцины. Сделать это можно будет после завершения всех технических работ. Об этом сообщалось в ходе брифинга Министерства цифровой трансформации Украины.
Документ может быть доступен уже в конце этой недели.
Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас.
Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении "Дия".
После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней.
Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.
Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
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