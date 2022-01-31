В приложении "Дия" можно будет получить COVID-сертификат с отметкой о получении бустерной дозы вакцины. Сделать это можно будет после завершения всех технических работ. Об этом сообщалось в ходе брифинга Министерства цифровой трансформации Украины.

Документ может быть доступен уже в конце этой недели.

Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас.

Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении "Дия".

После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней.

Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.

Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

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