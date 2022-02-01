Найдешевший по дві гривні! В Україні подорожчали пластикові пакети. Йдеться про цупкі торбинки, що продаються на касі супермаркетів. За них тепер просять від двох до трьох гривень. Так уряд бореться із засиллям пластику. Щодо популярних так званих маєчок, то їх заборонять уже навесні. Потім з обігу повинні зникнути всі поліетиленові пакети, крім біорозкладних.

Чому тепер вигідно йти закуплятися з екоторбами? І чи використовують їх покупці? - Тетяна Бобрик розкаже.

Тетяна Бобрик, кореспондент:

Уже понад місяць українці звикають до того, що за такі пластикові пакети потрібно платити. Раніше ціни на них супермаркети та магазини встановлювали самостійно, але вже відсьогодні їхня вартість дещо зросла. Чи готові люди платити більше чи таки шукають альтернативу пластику? - ходімо з'ясовувати.

Заходимо до одного зі столичних супермаркетів. Більшість покупців тут уже призвичаїлась, що за "маєчки" треба платити. І з цим цілком погоджується.

Я вважаю, що так повинно бути, треба трошки відходити від них. Ну якщо необхідно взяти один там, два взяти, то без питань, платимо. - Це дуже добре, бо люди так намотували кучами потім кидали, ми тільки за здоровий образ життя. - По мере необходимости, мелкое что-то, пользуємся, если совсем найдут хорошую альтернативу, то это будет очень замечательно.

Деякі супермаркети таки пропонують альтернативу - до прикладу, такі паперові торбинки можна взяти для себе задарма.

Ну це краще ніж платити за пластикові, у нас ще отакі торбинки є.

Екоторбинку можна купити в супермаркеті. І це буде значно вигідніше, ніж щоразу купувати "маєчки". Та деяких покупців і такі варіанти не влаштовують. Тому шиють "власні" торбинки.

Зараз я вам покажу сумочку, вот торбинка, спеціально пошита в мене, вот всі кульочки, от всі замотані, в мене тут три штучки. - Нє, в нас своя торбинка з тканини. - Стараюся з собою брати пакети, ну буває як за необхідності, то купляю, звичайно.

Варто розібратися, які саме поліетиленові вироби здорожчали. Ідеться про цупкі пластикові пакети, які ми зазвичай купуємо на касі.

Дві гривні - відтепер коштує пакет без ручок і бокових складок. На 50 копійок дорожче - пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками, але без бокових складок. А за пакет із ручками й боковими складками доведеться викласти три гривні. Щодо малих поліетиленових пакетів - так званих "маєчок" - вони не здорожчають. Їхня ціна залишиться в межах 10 копійок. Щоправда, уже за місяць - із дев'ятого березня - вони взагалі мають вийти з обігу.