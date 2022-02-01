Зеленский ввел в действие решение СНБО в сфере кибербезопасности [ Редактировать ]
Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в сфере кибербезопасности. Оно касается реализации соответствующей стратегии. Об этом свидетельствует опубликованный президентский указ.
Так, вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации "Стратегии кибербезопасности Украины".
Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.
Поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации "Стратегии кибербезопасности".
Утвержденная в прошлом году стратегия содержит:
- рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;
- перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;
- стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности.
Также в документе говорится, что Россия остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.
Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.
Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.
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