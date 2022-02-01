Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в сфере кибербезопасности. Оно касается реализации соответствующей стратегии. Об этом свидетельствует опубликованный президентский указ.

Так, вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации "Стратегии кибербезопасности Украины".

Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.

Поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации "Стратегии кибербезопасности".

Утвержденная в прошлом году стратегия содержит:

рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;

перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;

стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности.

Также в документе говорится, что Россия остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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