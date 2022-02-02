Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту двох ракет [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту. Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 - з різницею в 93 хвилини.
Запуск є частиною секретної місії Національного розвідувального управління. Під час другого - мають намір доставити на орбіту чергову партію інтернет-супутників Старлінк. Якщо все мине успішно, компанія поб'є власний рекорд - 15 годин між запусками ракет.
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Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник уже відокремився від ракети-носія.
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Компания SpaceX готовится к двум запускам ракеты Falcon 9. Запуск пройдет 2 февраля