В уряді Грузії заявили, що система "зелених паспортів" виявилася неефективною [ Редактировать ]
Грузія скасувала так звані "зелені паспорти" для відвідання громадських місць. В уряді заявили, що на тлі зростання захворюваності система таких перепусток виявилася неефективною.
Мовляв, "Омікрон" все одно швидко поширюється, а перебіг хвороби не є важким. У Грузії сертифікати діяли 2 місяці. "Зелений статус" передбачав наявність щеплення або негативного тесту та надавав можливість відвідувати кіно, ресторани та гірськолижні курорти.
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