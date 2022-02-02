В Україні відбудеться відкриття іменної аудиторії Юсіфа Везіра Чеменземінлі [ Редактировать ]
У п'ятницю, 4 лютого, о 12:00, в Україні, в Головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відбудеться відкриття іменної аудиторії Юсіфа Везіра Чеменземінлі.
З нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Азербайджаном та Україною за сприяння Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в Головному корпусі Університету відбудеться урочисте відкриття аудиторії імені Юсіфа Везіра Чеменземінлі.
Юсіф Везір Чеменземінлі - перший Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Демократичної Республіки в Українській Народній Республіці, класик азербайджанської літератури, випускник юридичного факультету Київського університету Святого Володимира.
У рамках урочистостей з нагоди відкриття аудиторії також запланована презентація українськомовного перекладу книги "СТУДЕНТИ" видатного азербайджанського діяча, присвяченій молоді, яка на початку минулого століття навчалася в Києві.
У заходах візьмуть участь Надзвичайний та Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні пані Ельміра АХУНДОВА, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир
БУГРОВ, державні та громадські діячі, представники дипломатичного корпусу.
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- тел.: +38044 239 34 60, +380 68 239 32 46, е-mail: [email protected]
- Адреса: вул. Володимирська, 60, аудиторія 243.
- Дата: 04 лютого 2022 року, 12:00
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