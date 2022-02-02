У п'ятницю, 4 лютого, о 12:00, в Україні, в Головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відбудеться відкриття іменної аудиторії Юсіфа Везіра Чеменземінлі.

З нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Азербайджаном та Україною за сприяння Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в Головному корпусі Університету відбудеться урочисте відкриття аудиторії імені Юсіфа Везіра Чеменземінлі.

Юсіф Везір Чеменземінлі - перший Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Демократичної Республіки в Українській Народній Республіці, класик азербайджанської літератури, випускник юридичного факультету Київського університету Святого Володимира.

У рамках урочистостей з нагоди відкриття аудиторії також запланована презентація українськомовного перекладу книги "СТУДЕНТИ" видатного азербайджанського діяча, присвяченій молоді, яка на початку минулого століття навчалася в Києві.

У заходах візьмуть участь Надзвичайний та Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні пані Ельміра АХУНДОВА, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир

БУГРОВ, державні та громадські діячі, представники дипломатичного корпусу.