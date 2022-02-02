Марк Рютте пригрозив РФ серйозними наслідками в разі вторгнення в Україну [ Редактировать ]
Серйозними наслідками у випадку нового вторгнення в Україну пригрозив Росії прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Заяву політик зробив у Києві, під час зустрічі з президентом Зеленським. За словами Рютте, Нідерланди підтримують право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання. Глава нідерландського уряду підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, на тлі агресії Росії проти України та нарощування військ РФ поблизу українських державних рубежів.
Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:
Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій.
Володимир Зеленський, президент України:
Це дуже важливий візит, довгоочікуваний. Адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому. І своєчасний, адже відбувається у ту мить, коли ми потребуємо допомоги й підтримки, саме солідарності всіх наших друзів і всіх союзників.
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А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивезти дипломатів з Києва.
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