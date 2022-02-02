Брати Клички відвідали перший центр з підбору резервістів у Києві [ Редактировать ]
Володимир Кличко - пішов у... тероборону! Важковаговик та чемпіон світу з боксу свою заяву подав не у військкоматі, а в першому центрі з підбору резервістів. Туди спортсмен прийшов разом із братом - київським мером Віталієм Кличком. Той розповів, що такі центри відкриють по всій столиці. Там добровольці зможуть отримати консультації та одразу - подати документи до формування. Війська тероборони входитимуть до складу Збройних сил. Їхнє завдання - захищати місто в разі ворожого вторгнення.
Володимир Кличко, олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу у важкій вазі:
Моя мотивация - это любовь к моей стране, любовь к моему городу Киеву. Любовь к моей дочери. И эта любовь меня мотивирует защищать мою страну. Поэтому сегодня я подал докменты, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
На сьогодні ми, як міська влада, робимо все для того, щоби проходження документації було максимально швидким. І наше завдання, щоби надати всю необхідну інформацію, зробити підготовчі курси, підготовку людей для того, щоб вони могли при необхідності також ставати на захист наших міст.
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