Володимир Кличко - пішов у... тероборону! Важковаговик та чемпіон світу з боксу свою заяву подав не у військкоматі, а в першому центрі з підбору резервістів. Туди спортсмен прийшов разом із братом - київським мером Віталієм Кличком. Той розповів, що такі центри відкриють по всій столиці. Там добровольці зможуть отримати консультації та одразу - подати документи до формування. Війська тероборони входитимуть до складу Збройних сил. Їхнє завдання - захищати місто в разі ворожого вторгнення.

Володимир Кличко, олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу у важкій вазі:

Моя мотивация - это любовь к моей стране, любовь к моему городу Киеву. Любовь к моей дочери. И эта любовь меня мотивирует защищать мою страну. Поэтому сегодня я подал докменты, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева.

Віталій Кличко, міський голова Києва: