Заступниця міністра оборони України Анна Маляр в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" розповіла, чи готові збройні сили України до вторгнення Росії, та коли підвищать зарплати правоохоронцям.

"Проблема ескалації, особливо з боку Росії використовується швидке як політичний тиск. Натомість ми повинні визначитися, що війна розпочалась у 2014 році. З того часу, поки вона триває, щодня існує загроза ескалації. Ті дані розвідки, які ми маємо станом на сьогодні говорять, що ударні групи не готові для того, щоб здійснювати ескалацію. Але, поки буде тривати війна, буде тривати небезпека. Збройні сили на сьогодні готові давати відсіч, і 2014 року вже не буде, такої зради, як була, вже не буде. Більше ніж 400 тисяч осіб вже взяли участь у бойових діях, а збройними силами керують справжні, бойові командири", - каже Маляр.

Напередодні президент Зеленський публічно підписав указ про посилення обороноздатності. У ньому йдеться - і про збільшення чисельності Збройних сил, і про повний перехід на професійну армію.

Анна Маляр каже, що вже є механізми, як це робити.

"В цьому році був прийнятий рекордний бюджет для ЗСУ, це 133 мільярди. За 30 років незалежності більшого бюджету ще не було. Ми поступово рухаємося до професійної армії. В указі оголошено, що в нас буде ще плюс 100 тисяч осіб особового складу, це вкрай важливо. Також ми переходимо від призовної армії, то іншої моделі. Вона буде складатися з професійної та інтенсивної підготовки осіб, які будуть ставати на облік", - каже Маляр.

Також вона розповіла, що з цього року передбачають поступове підвищення грошового забезпечення військових.