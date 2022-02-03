Українські військові затримали бойовика на Луганщині [ Редактировать ]
На Луганщині українські військові затримали бойовика. Найманець вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Чоловіка помітили, коли він рухався через лінію зіткнення в стані сильного наркотичного та алкогольного сп'яніння.
Сказав, що втомився від війни та хотів побачити дружину й дітей.
-Хочется домой, хочется детей увидеть… Да, на Украине.
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Контрольно-пропускний пункт противник атакував із безпілотника - з нього скинули гранату.
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