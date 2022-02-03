Чоловіка помітили, коли він рухався через лінію зіткнення

На Луганщині українські військові затримали бойовика. Найманець вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Чоловіка помітили, коли він рухався через лінію зіткнення в стані сильного наркотичного та алкогольного сп'яніння.

Сказав, що втомився від війни та хотів побачити дружину й дітей.