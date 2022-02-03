Аби побачити такого віщуна, сотні людей з'їжджаються до Пенсильванії у День бабака.

Гризун "Філ" виліз з нори та вгледів свою тінь, а отже, зима буде затяжною.

Аби побачити такого віщуна, сотні людей з'їжджаються до Пенсильванії у День бабака.

Цій традиції уже 135 років. Подейкують, якщо під час свята хмарна погода, то весна настане вже незабаром. Однак, цього разу був сонячний день.