Ранньої весни чекати не варто - прогнозує бабак із США [ Редактировать ]
Гризун "Філ" виліз з нори та вгледів свою тінь, а отже, зима буде затяжною.
Аби побачити такого віщуна, сотні людей з'їжджаються до Пенсильванії у День бабака.
Цій традиції уже 135 років. Подейкують, якщо під час свята хмарна погода, то весна настане вже незабаром. Однак, цього разу був сонячний день.
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Якщо навесні аграрії знищать останні шматочки природного степу - бабакової домівки, пухнасті гризуни можуть зникнути як вид.
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