Под Одессой мужчина раскопал могилу ненавистного начальника, чтобы убедиться в его смерти [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
На кладбище города Татарбунары Одесской области мужчина раскопал могилу своего начальника, чтобы убедиться в его смерти. Об этом сообщается в реестре судебных решений.
Странный инцидент произошел в августе 2020 года. Работник хотел посмотреть в лицо ненавистного ему начальника, поэтому он раскопал его могилу и разбил крышку гроба спустя месяц после похорон. Мужчина оставил в гробу перчатки и закопал гроб обратно.
О разрытой могиле в полицию сообщили родственники усопшего. Правоохранители быстро установили личность осквернителя могилы.
Как оказалось, у обвиняемого были "сложные" отношения с работодателем. Мужчина не стал отпираться и в суде извинился перед его родственниками.
Саратский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Также его обязали возместить государству расходы на эксгумацию - 16 935 грн.
Ранее "Подробности" сообщали о задержании вандала под Запорожьем, который крушил памятники на кладбище и сдавал их на металлолом.
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