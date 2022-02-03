На кладбище города Татарбунары Одесской области мужчина раскопал могилу своего начальника, чтобы убедиться в его смерти. Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Странный инцидент произошел в августе 2020 года. Работник хотел посмотреть в лицо ненавистного ему начальника, поэтому он раскопал его могилу и разбил крышку гроба спустя месяц после похорон. Мужчина оставил в гробу перчатки и закопал гроб обратно.

О разрытой могиле в полицию сообщили родственники усопшего. Правоохранители быстро установили личность осквернителя могилы.

Как оказалось, у обвиняемого были "сложные" отношения с работодателем. Мужчина не стал отпираться и в суде извинился перед его родственниками.

Саратский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Также его обязали возместить государству расходы на эксгумацию - 16 935 грн.

Ранее "Подробности" сообщали о задержании вандала под Запорожьем, который крушил памятники на кладбище и сдавал их на металлолом.