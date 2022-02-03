"Украина может купить у Турции новую партию беспилотников" - Bloomberg [ Редактировать ]
В четверг, 3 февраля, глава Управления связей с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна не отступит от запланированных соглашений по поставкам оружия Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет о дальнейшей продаже беспилотников Киеву.
Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не предназначено для того, чтобы ориентироваться на Россию и не будет нарушено, чтобы угодить ей.
Соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией" и сейчас обе страны хотят увеличить объем торговли до 10 млрд долларов в год.
Экспорт Турции в Украину почти удвоился за пять лет до 2,6 миллиарда долларов в прошлом году, тогда как импорт вырос до 4,4 миллиарда долларов с 2,8 миллиарда долларов за тот же период. Турецкие поставки в Украину в прошлом году осуществлялись пищевым текстилем и техникой, включая самолеты и наземную технику, а также сталь и железо.
В администрации Эрдогана отметили, что в турецко-украинских отношениях "есть нечто большее, чем экспорт".
Для Украины беспилотные летательные аппараты и турецкое партнерство имеют жизненно важное значение для защиты ее территории от России. Турция, с другой стороны, видит возможность совместного производства космических ракет и передачи похожими по технологии двигателей, что является ключевым местом для турецкой оборонной промышленности.
Как ранее сообщали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину, который состоится в начале февраля.
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