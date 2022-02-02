В среду, 2 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил о том, что Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли.

Соглашение будет подписано "завтра в присутствии президентов Украины и Турции".

На заседании Кабмин одобрил проект соглашения, доработанный в Секретариате Кабмина.

Заключение Соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики.

Всего Кабмин утвердит четыре соглашения с Турцией:

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях,

сотрудничество в сфере молодежной политики,

изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран,

соглашение о ЗСТ.

Таким образом все четыре соглашения, которые мы утвердим сегодня, завтра планируют подписать.

Как ранее сообщали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину, который состоится в начале февраля.

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