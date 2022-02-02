Зона свободной торговли: Кабмин утвердил договор с Турцией [ Редактировать ]
В среду, 2 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил о том, что Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли.
Соглашение будет подписано "завтра в присутствии президентов Украины и Турции".
На заседании Кабмин одобрил проект соглашения, доработанный в Секретариате Кабмина.
Заключение Соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики.
Всего Кабмин утвердит четыре соглашения с Турцией:
- рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях,
- сотрудничество в сфере молодежной политики,
- изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран,
- соглашение о ЗСТ.
Таким образом все четыре соглашения, которые мы утвердим сегодня, завтра планируют подписать.
Как ранее сообщали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину, который состоится в начале февраля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана в Киев
В понедельник, 24 января, в Турции, в Стамбуле задерживается ряд авиарейсов
Норма действия в Украине уже десять лет, но к налоговикам до сих пор поступают жалобы
Украина хочет урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем
Европейский союз заканчивает разработку санкций на случай вторжения России в Украину
Стало известно, что Дмитрий Дубилет и его компании ООО "Финтех Ферма" (Украина), Fintech Farm (Лондон) получили официальное уведомление от британских адвокатов ООО "Fintech Band" (владельца "Монобанка") о подозрении в хищении интеллектуальной собственности