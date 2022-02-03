На территории Турции индекс цен на продукты в январе вырос до максимума с 2002 года – 48,7% в годовом исчислении. Об этом сообщает пресс-служба Института статистики страны.

Инфляция в стране растет уже восьмой месяц подряд, в последние два месяца – все более высокими темпами. Только за январь цены выросли на 11,1% по отношению к декабрю.

Отмечается, что больше всего подорожали транспортные услуги – на 68,9%, а также продукты питания и безалкогольные напитки – на 55,6%. При этом в декабре инфляция составила 36,1%.

Читайте также, с декабря 2020 года по декабрь-2021 в Украине подешевели только яблоки и картофель. Другие же продукты добавили в цене, к примеру, стоимость сала выросла на 25,9% - до 99,4 грн/кг, а пшеничного хлеба - на 23,8%, до 33,1 грн/кг.

Кроме того, Украинские власти рассматривают вариант введения электронных продуктовых карточек для малообеспеченных украинцев. Это вызвано ростом цен на продукты из-за резкого скачка стоимости российского газа.